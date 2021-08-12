Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена провести очередной этап исследований, направленных на определение природы происхождения вируса SARS-CoV-2.

Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте организации пресс-релизе, передает ТАСС.

В заявлении говорится, что ВОЗ с самого начала нынешней пандемии ведет активную работу с научным сообществом с целью точного определения причин появления коронавируса, а также для того, чтобы исключить фактор неожиданности при возникновении нового вида пандемии. «ВОЗ призывает все правительства деполитизировать ситуацию и сотрудничать в целях ускорения исследований происхождения [нового коронавируса] и, что важно, совместной работы по разработке общей базы новых патогенов, обладающих пандемическим потенциалом», — говорится в документе.

Вместе с тем в организации уточнили, что изучение природы появления вируса SARS-CoV-2 «не является приписыванием вины, указанием пальцем или политическим подсчетом очков». «Поиск происхождения нового вируса — это сложнейшая научная задача, требующая времени. ВОЗ стремится следовать науке, и мы призываем все правительства отложить разногласия и работать вместе, чтобы предоставить все необходимые данные и доступ, чтобы можно было как можно скорее начать следующую серию исследований», — подчеркнули в ВОЗ.

В организации также отметили, что «для решения «лабораторной гипотезы» важно иметь доступ ко всем данным, учитывать передовой научный опыт и рассматривать механизмы, которые уже существуют». «ВОЗ сосредоточена только на науке, предоставлении решений и укреплении солидарности», — указывается в заявлении.