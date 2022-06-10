В мире очень много болезней. Известных, экзотических и тех, о которых мы еще не знаем. Какие-то можно лечить, против них придуманы лекарства и методы лечения. Есть давно известные болезни, которые с трудом поддаются лечению, или пока не лечатся. Навалиться бы мировому сообществу, найти действенное лечение от этих болезней, да и постараться сделать доступным лечение для всех жителей планеты. Но нет, не всем это интересно. Например, ВОЗ – Всемирной Орган изации Здравоохранения. Им это неинтересно и скучно. Их все больше тянет на экзотику.

Ребята вошли во вкус. Точнее, руководящее звено. Идет активный поиск новых болезней для пандемии. В свое время летучие мыши не подвели, сделали свое дело – передали человечеству новый вирус. Теперь надо ждать такой же подарок от других представителей фауны. Но не спешат неблагодарные представители животного мира. Тогда они пошли другим путем — Мичуринским. Как он говорил — «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача». И вот взяли – нашли оспу обезьян. Но подводит она специалистов ВОЗ. Не такая заразная эта «зараза». Тогда решили, как в сказках-страшилках попугать нас. Фото распространяют гадкие. Приводят какие-то примеры. Кричат: «Ой, ой, ой, вот сейчас, вот – вот. Уже два человека привезли из дальних стран эту заразу». Но вирусу этой оспы никак не объяснишь, что от него требуется. Не хочет он распространяться и все. Не убивает никого. Ему и так неплохо. В общем, на радость нам, подвел он ВОЗ. Тогда начались заклинания и причитания о возможности возникновения более опасного штамма вируса Ковид.

Но тут начинают закрадываться разные мысли в виде сомнений – а действительно ли они стоят на страже нашего всемирного здоровья. Если эта организация смогла напугать правительства и народы до того, что повсеместно объявляли карантины, локдауны и начали прививать народы сделанными на коленке прививками, то почему же они не приложили столько усилий на борьбу с другими болезнями? Почему они смогли заставить государства закупать вакцину и бесплатно прививать население, но в то же время они не могут уговорить наиболее богатые страны мира и спонсоров финансировать борьбу с другими болезнями, которые давно терроризируют население нашей планеты. И самый волнующий меня вопрос – как получилось, что до сих пор нет действенной вакцины от вируса гриппа и ВИЧ, а против Ковида сумели изобрести, испытать и наладить массовый выпуск вакцины? Выходит, что против других вирусов либо не хотели, либо не получается вообще?

Согласно опубликованным той же ВОЗ Глобальным оценкам состояния здоровья, 7 из 10 ведущих причин смертности в мире – неинфекционные заболевания. Плюс туберкулез, ВИЧ, малярия. Так вот с чем надо бороться! Но это им не нужно. Да и болезни эти больше беспокоят бедные страны. А что с них возьмешь? Не перспективно. Нужна новая пандемия. Ну а как же — пусть побалуются детки чиновников ВОЗ. Но мы, боюсь, уже не выдержим. Не поможет нам никакая медицина.

А может, вместо нынешнего главы ВОЗ избрать простого шамана? Купить ему новый бубен и пусть он колдует и отгоняет болезни и темные силы от нас. По крайней мере, это будет дешевле и интересней . Или почему бы ВОЗ не начать борьбу с глистами? Можно разводить тыкву и заставить все государства покупать у них семечки и бесплатно раздавать населению. Это безопасней и приятней.

Фуад Расулов, специальо для #