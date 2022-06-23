В Аргентине завершили расследование обстоятельств смерти легенды мирового футбола Диего Марадоны.

По итогам расследования были определены восемь подозреваемых. Речь идет о нейрохирурге Леонардо Луке, психиатре Агустине Косачов, психологе Карлосе Диасе, медицинском координаторе Ненси Форлини, медбратам Мариано Перрони и Рикардо Альмироне, медсестре Дахиане Мадрид и семейном враче Педро Пабло Ди Спанье.

Их обвиняют в преступной халатности, которая привела к смерти Марадоны, сообщает Reuters.

Марадона скончался в 2020 году, официальной причиной смерти было названо нарушение работы сердечно-сосудистой системы. За три недели до этого нейрохирург Леонардо Луке провел Марадоне операцию по удалению тромба на головном мозге.

Медицинская комиссия, назначенная для расследования смерти Марадоны, пришла к выводу, что медицинская команда легенды футбола действовала «неподобающим, неадекватным и безрассудным образом». Следствие предполагает, что пациента слишком рано выписали из больницы, а его медицинская команда не обеспечила ему достаточного ухода, бросив Марадону на произвол судьбы.