Жертвами сильного шторма в самом южном штате Бразилии Риу-Гранди-ду-Сул стали восемь человек, еще около 20 числятся пропавшими без вести, сообщает в субботу Associated Press (AP).

Губернатор штата Эдуарду Лейти заявил, что гибель людей зафиксирована в семи городах. Он отметил, что сейчас особенно важно «защитить человеческие жизни, предоставить поддержку и спасти людей».

Пожарные провели около 2,4 тыс. спасательных операций в 35 городах штата, говорится в сообщении AP.

Два бразильских министра посетили Риу-Гранди-ду-Сул, чтобы выразить поддержку его жителям и организовать инвестиции для штата и городов, находящихся в критической ситуации. Они также посетят соседний штат Санта-Катарина, который пострадал от спровоцированных штормом наводнений.

Мэры пострадавших городов сообщили, что за 24 часа выпало больше осадков, чем обычно выпадает за весь июнь.