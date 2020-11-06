Вопрос о статусе военнослужащих выносится на обсуждение парламента

Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана состоится 6 ноября.

В повестку заседания включены законопроекты о внесении изменений в законы «Об образовании» (третье чтение),»О профессиональном образовании» (третье чтение), в Лесной, Земельный, Гражданский, Трудовой и Семейный кодексы, в законы «О земельных реформах», «О земельном рынке», «Об управлении муниципальными землями», «О государственной пошлине», «О государственном реестре недвижимости», «О приобретении земель для государственных нужд», «О статусе военнослужащих», «Об охране здоровья населения», «О дорожном движении», «О социальной защите детей, лишенных родителей и родительской опеки», «Об автомобильных дорогах», «О частной медицинской деятельности», «О психиатрической помощи», «Об онкологической помощи», «Об ограничении использования табачных изделий», «О медицинском страховании» (все во втором чтении) и «О государственной службе» (первое чтение).