Вооруженный мужчина удерживал в заложниках охранника Миланского собора

Миланские полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, предположительно, выходца из одной из североафриканских стран, который несколько минут удерживал в заложниках охранника Миланского собора, передают местные СМИ.

Мигрант смог попасть внутрь Дуомо, прорвавшись через проверку на входе. Неподалеку от алтаря он приблизился к одному из охранников и, угрожая ему ножом, заставил его встать на колени.