Вооруженный мужчина удерживал в заложниках охранника Миланского собора

Миланские полицейские задержали вооруженного ножом мужчину, предположительно, выходца из одной из североафриканских стран, который несколько минут удерживал в заложниках охранника Миланского собора, передают местные СМИ.
Мигрант смог попасть внутрь Дуомо, прорвавшись через проверку на входе. Неподалеку от алтаря он приблизился к одному из охранников и, угрожая ему ножом, заставил его встать на колени.
Сотрудники полиции вступили с напавшим в переговоры и сумели его отвлечь, после чего скрутили злоумышленника. Вся острая фаза происшествия продолжалась несколько минут.
| 2020-08-12T17:14:42+04:00 12 августа 2020, 17:38|12345 (Пока оценок нет)
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