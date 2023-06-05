В Турции произошел вооруженный инцидент между двумя группами на рабочем месте.

Как сообщает rudaw.net, инцидент произошел в районе Эрегли провинции Конья.

В результате инцидента ранены 11 человек, 7 из которых-полицейские.

Конфликт, вспыхнувший по неизвестной причине между двумя группами, вскоре перерос в перестрелку.

Во ходе инцидента 4 человека получили ранения в результате стрельбы из огнестрельного оружия.

Семеро полицейских, вмешавшиеся в инцидент, получили ранения.

Шестеро участников инцидента задержаны.