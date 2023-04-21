Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен к 2027 году запустить в Канаде производство батарей для электромобилей, инвестировав в проект 7 млрд канадских долларов ($5,2 млрд).

Как передает #, об этом сообщил министр экономического развития провинции Онтарио Вик Фидели на специальной церемонии в Сент-Томасе, где планируется построить предприятие.

«Это великий день для Volkswagen, великий день для Онтарио и великий день Сент-Томаса, — сказал министр, чье выступление транслировали канадские телеканалы. — Volkswagen объявил об инвестициях в размере 7 млрд [канадских] долларов в свой первый зарубежный завод по производству батарей для электромобилей».

На церемонии присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который назвал инвестиции немецкого автоконцерна в североамериканскую страну «хорошими новостями для канадских рабочих и экономики».

Строительство завода начнется в Сент-Томасе в 2024 году, на нем будут работать 3 тыс. человек, а на сопутствующих предприятиях — еще до 30 тыс. человек. Провинция Онтарио на начальном этапе инвестирует в проект 500 млн канадских долларов (около $370 млн). Предполагается, что завод будет производить ежегодно до 1 млн батарей.