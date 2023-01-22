В центре Москвы вокруг Кремля россияне разместили на крышах зданий уже три комплекса противовоздушной обороны «Панцирь-С1».

В частности, еще одну установку заметили на крыше здания главного управления Министерства внутренних дел РФ по адресу Петровка, 38. Отмечается, что систему там начали размещать еще 18 января.

Это уже третий комплекс противовоздушной обороны, установленный в центре российской столицы. Еще два размещены на крышах министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной и бизнес-центра в Тетеринском переулке.

Как отметил OSINT-аналитик Evergreen Intel в Twitter, теперь зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» перекрывают центральную зону Москвы, внутри этого треугольника находится Кремль.

«Несмотря на близкое или фактическое перекрытие каждой артиллерийской зенитно-ракетной системы друг с другом, это предполагает некоторый уровень практичности для реальной защиты, а не просто для галочки», — говорится в сообщении.