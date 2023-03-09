Интервью # с российским изобретателем Гамидом Халидовым:

— Несколько лет назад вы предложили уникальный способ защиты городов и населенных пунктов от землетрясений. Расскажите пожалуйста нашим читателем об этом способе.

— Как-то смотря телепередачу о землетрясениях я задумался о том, как же можно уберечь людей от их разрушительных последствий. И мне в голову пришла интересная идея. Она состоит в следующем: люди в основном при землетрясениях гибнут, когда рушатся здания. Значит, необходимо сделать так, чтобы здания выдерживали подземные толчки. Да, при их строительстве можно использовать сейсмостойкие материалы и некоторые способы амортизации, но от этого стоимость здания удорожается в несколько раз. Подобное не каждый бюджет может осилить.

Мой же метод заключается в том, чтобы вокруг городов и населенных пунктов нужно пробурить необходимое количество скважин в форме нескольких дуг или полудуг. Скважины бурят на пути следования ударной волны от предполагаемого эпицентра подземных толчков. Их необходимо расположить в таком порядке и последовательности, чтобы идущая ударная волна при столкновении со скважиной из первой дуги разделилась на несколько фрагментов (так как внутри скважины пустота и она больше не переносит удар), направляющихся к скважинам второй дуги, а они в свою очередь должны быть расположены так, чтобы принять и максимально погасить разделенные скважинами первой дуги фрагменты ударной волны.

И таким путем мощность ударной волны ослабляется до приемлемой величины. Практически это дешевый и быстрый способ и не требует высоких затрат. Скважины могут быть глубиной до 10-100 метров в зависимости от построек, инфраструктуры и грунта местности. Это может снизить амплитуду толчков до 3 баллов, что не опасно для зданий.

— Заинтересовались ли власти России вашей разработкой после недавних разрушительных землетрясений в Турции и Сирии?

— Я направил соответствующее письмо со своими предложениями в российский МИД для дальнейшей передачи государственным органам Турции и Сирии. Еще ранее я предлагал властям Саудовской Аравии использовать мой метод при строительстве нового комплекса мечети Аль-Харам, но они ещё не дали ответа.

— Насколько нам стало известно, вы предложили властям Турции взять на вооружение вашу разработку в свете последних разрушительных землетрясений в Кахраманмараше…

— Разрушительные землетрясения в Турции вызвали живой отклик в сердцах российских мусульман. Насколько я знаю, только одно дагестанское село, откуда я родом, Нижнее Казанище, собрало в качестве помощи 32 миллиона рублей. Это значительная сумма по российским меркам. Я поддерживаю связь с отправившимся в Турцию российскими спасателями. Многие из них родом из Дагестана. Через них я и передал властям Турции предложения по своим разработкам по защите от землетрясений. К моим предложениям проявили интерес и попросили прислать книгу «Стремление к знаниям», в которую я включил мои научные и инженерные разработки.

Надеюсь, что власти Турции возьмут мою идею на вооружение и предотвратят вероятные катастрофы в будущем. Мне очень импонирует Реджеп Эрдоган, который очень дружен с Владимиром Путиным. Пусть это нескромно звучит, но полагаю, что мои разработки станут ему своего рода поддержкой за эту дружбу. Мне очень тяжело видеть, что в Турции до сих пор не оправились от разрушительного землетрясения. Этого не должно больше повториться. Будем надеяться на лучшее.

— На чем основывается предложенный вами метод? Было ли это подтверждено практически?

— Этот метод основывается на моих знаниях, как автора 102 запатентованных изобретений. Мои корабли-тримараны, которых никогда не было в истории человечества, полным ходом с 2005 года строятся в США, Китае и других странах. Я включён в список знаменитых изобретателей всех времен и народов. Если бы правительства отнеслись бы серьёзно к моим предложениям, то за прошедшие три года можно было бы кое-что сделать. Но, надеюсь, трагические события в Сирии и Турции заставят их действовать.