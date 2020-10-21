Война и засуха сказались на урожае хлопка

В текущем году сократились объемы собранного с полей хлопка. О том, что военные действия и засуха не прошли бесследно для флагмана отечественного агропрома – хлопководства, свидетельствуют данные Государственного комитета по статистике.

Ведомство информирует, что в текущем году под эту техническую культуру было отведено ровно столько же земельных угодий, что и в прошлом — 100,3 тыс. га полей. Однако на первые числа текущего месяца собрано 36,1 тыс. тонн хлопка-сырца. Для сравнения, за отчетное время минувшего года на хлопкоочистительные заводы поступило в два раза больше сырья — 76,8 тыс. тонн.

Причиной снижения урожайности «белого золота» послужили военные действия на прилегающих к Нагорному Карабаху территориях, в том числе Геранбойском, Тертерском, Бардинском, Агдамском, Агджабединском, Бейлаганском и др. районах страны, считают в экономическом сообществе.

Между тем, вооруженные силы Армении продолжают артиллерийские обстрелы населенных пунктов Азербайджана. В понедельник в результате обстрела, начался пожар на территории фабрики по обработке хлопка в селе Тертерского района. По данным Генеральной прокуратуры, 19 октября подразделения вооруженных сил Армении с различных направлений обстреливали Тертерский район из ракет и тяжелой артиллерии. Снаряд попал на территорию села Азадгарагоюнлу и спровоцировал пожар в Тертерском филиале ООО «Хлопкоочистительный завод». Сотрудники прокуратуры проводят в этой связи необходимые следственные меры.

По данным Государственного комитета по статистике, в минувшем году, несмотря на сокращение почти на треть земель, отведенных под хлопчатник, было собрано 295,3 тысячи тонн сырья, что на 26,6% превышает урожай «белого золота» в позапрошлом году. В результате урожайность хлопчатника повысилась с 17,6 центнера с гектара в 2018 году до 29,5 центнера с гектара в 2019 году. Согласно Государственной программе по развитию хлопководства в Азербайджане на 2017-2022 годы, производство хлопка-сырца должно с 35,2 тысячи тонн в 2015 году вырасти до 500 тысяч тонн к 2022 году.

Росту отрасли способствовали субсидии на производимую в аграрном секторе продукцию, а также практика применения льгот на приобретение комплектов оборудования оросительных систем. Прочие меры стимулирования также широко используются для поддержания и развития фермерских хозяйств, ориентированных на рост объемов урожая не только стратегической продукции, но и всех отраслей растениеводства. Однако сложности оставались.

Засуха и нехватка воды оказывают свое влияние и на выращивание хлопка, сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов в ходе прошедшего в июле этого года совещания при Президенте Азербайджана, посвященном состоянию водного хозяйства. Он также заметил, что в текущем году на более 100 тыс. гектарах осуществлен посев хлопка. «Если второе орошение вегетационного периода хлопка не будет осуществлено вовремя, мы можем столкнуться со снижением урожайности на 25-40%. В настоящее время основные проблемы по орошению хлопка наблюдаются в Саатлинском, Сабирабадском, Билясуварском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах», — говорил Керимов.

По свидетельству специалистов отрасли, на протяжении последнего десятка лет одной из ключевых проблем азербайджанских фермеров является засуха. От нее страдают не только растениеводческие хозяйства, но и хозяйства, занимающиеся выращиванием фруктов и животноводством, поскольку от достатка воды зависят объемы кормовой базы для скота.