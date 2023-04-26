В мае в Брюсселе состоится заседание Военного комитета НАТО.

Как передает #, на заседании комитета начальники штабов Вооруженных сил стран альянса обсудят войну в Украине и помощь Киеву.

«Военный комитет — Высший военный орган НАТО соберется в Брюсселе 10 мая. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в первой сессии, чтобы обсудить основные приоритеты и вызовы альянса. На второй сессии начальники штабов обсудят агрессивную войну России против Украины, ситуацию в Украине, постоянную поддержку Украины со стороны союзников по НАТО», — говорится в информации.