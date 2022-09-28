28 сентября в 18:00 подразделения ВС Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Алагёлляр Кяльбаджарского района.

Как сообщили в Министерстве обороны Азербайджана, в результате обстрела армянской стороны ранен военнослужащий азербайджанской армии Искендеров Ниджат Хидаят оглу.

Военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь.

Дислоцированными в указанном направлении подразделениями азербайджанской армии приняты адекватные ответные меры.

«Вся ответственность за произошедшее ложится на военно-политическое руководство Армении, которое целенаправленно пытается обострить ситуацию», — говорится в сообщении оборонного ведомства.