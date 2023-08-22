Военнослужащий Азербайджанской Армии Назаров Исмет Рамиз оглу получил легкое ранение в результате в результате провокации, совершенной армянской стороной.

Как передает Минобороны, раненому военнослужащему была тут же оказана первая медицинская помощь, он был доставлен в военно-медицинское учреждение. Угрозы для жизни нет.

Подразделения азербайджанской армии принимают решительные ответные меры.

«Заявляем, что вся ответственность за последствия провокаций, совершаемых противником, лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в информации.

Оборонное ведомство Азербайджана также сообщило о выводе из строя технических средств наблюдения незаконных армянских вооруженных формирований.

Сообщается, что незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, установили в Карабахском экономическом районе вблизи путей снабжения и боевых позиций азербайджанской армии устройства технического наблюдения и прослушивания с целью осуществления террористической и диверсионной деятельности против подразделений азербайджанской армии.

В результате принятых 21 августа мер по обеспечению безопасности наших военнослужащих были выведены из строя около 30 технических средств наблюдения и прослушивания, принадлежащих незаконным армянским вооруженным формированиям.

Наши подразделения продолжают деятельность в этом направлении.