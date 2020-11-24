Военнослужащие азербайджанской армии помогли армянам покинуть Гюлаблы

Армяне, которые переселились в Агдам после оккупации города 23 июля 1993 года, не покинули село Абдал Гюлаблы до 20 ноября этого года.

Как сообщает АПА, 20 ноября въехавшие в Абдал Гюлаблы азербайджанские военнослужащие стали свидетелями того, что село не освобождено. После этого армяне в сопровождении и при помощи солдат Азербайджанской Армии благополучно покинули село.

Как видно из видеосюжетов, снятых во время освобождения села, армяне обращаются к азербайджанским военнослужащим, чтобы те оказали помощь в выносе оставшихся вещей. Наши военнослужащие помогают им.

Это говорит о высоком профессионализме, человечности, гуманности, патриотизме наших военных. Как известно, Азербайджанская Армия никогда плохо не обращалась с гражданским населением, напротив, оказало помощь.

| 2020-11-24T15:04:45+04:00 24 ноября 2020, 16:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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