Военнослужащие азербайджанской армии помогли армянам покинуть Гюлаблы

Армяне, которые переселились в Агдам после оккупации города 23 июля 1993 года, не покинули село Абдал Гюлаблы до 20 ноября этого года.

Как сообщает АПА, 20 ноября въехавшие в Абдал Гюлаблы азербайджанские военнослужащие стали свидетелями того, что село не освобождено. После этого армяне в сопровождении и при помощи солдат Азербайджанской Армии благополучно покинули село.

Как видно из видеосюжетов, снятых во время освобождения села, армяне обращаются к азербайджанским военнослужащим, чтобы те оказали помощь в выносе оставшихся вещей. Наши военнослужащие помогают им.

Это говорит о высоком профессионализме, человечности, гуманности, патриотизме наших военных. Как известно, Азербайджанская Армия никогда плохо не обращалась с гражданским населением, напротив, оказало помощь.