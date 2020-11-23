Военнопленный Амин Мусаев жив

Боец Вооруженных сил Азербайджана Амин Мусаев, попавший в плен к армянам, жив.

Об этом сообщил дядя военнопленного Санан Садыгов.

«Единственное, что я знаю о своем племяннике, — это то, что он жив, другой информации у меня нет», — сказал С.Садыгов.

Напомним, что армянская сторона распространила видеокадры о том, как А.Мусаеву, раненному в бою, оказывают первую необходимую помощь, а затем якобы везут в госпиталь. О дальнейшей судьбе азербайджанца ничего не известно.

На прошлой неделе наш корреспондент обратился в Бакинский офис Международного комитета Красного Креста (МККК), но там отказались предоставить какую-либо информацию о военнопленных Амине Мусаеве и Байраме Керимове, заявив, что все данные, связанные с указанными лицами, будут переданы лишь членам их семей.

Однако, как отметил С.Садыгов, до сегодняшнего дня МККК не предоставил семье информацию об А.Мусаеве. В эти минуты он направляется в Барду, здесь должна состояться встреча с представителем Бакинского офиса МККК.

Отметим, что А.Мусаев — житель Агстафинского района, единственный ребенок в семье. Отец бойца скончался несколько лет назад.

Мы будем следить за дальнейшим развитием событий. (oxu.az)