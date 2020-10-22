Военная разведка США получила в 2020 году $23,1 млрд

Американская военная разведка получила в 2020 финансовом году, который завершился в конце сентября, $23,1 млрд.

Как передает ТАСС, об этом говорится в опубликованном в среду заявлении американского министерства обороны.

«Общий бюджет [на 2020 финансовый год] программы военной разведки, которая включала в себя как базовый бюджет, так и финансирование непредвиденных операций за рубежом, составил $23,1 млрд и предназначался для поддержки национальной оборонной стратегии», — говорится в документе.

По мнению Пентагона, раскрытие этой суммы не ставит под угрозу секретные операции в рамках программы. «Какие-либо другие цифры и детали бюджета программы военной разведки публиковаться не будут, так как остаются засекречены по соображениям национальной безопасности», — добавили в ведомстве. В феврале Минобороны запросило более $23 млрд на финансирование военной разведки в уже начавшемся 2021 финансовом году.