Воды в Карабахе немало, но решат ли они проблему ее нехватки в стране?

Напряженная ситуация в сфере водных запасов в стране сохраняется, о чем заявил вице-премьер страны Шахин Мустафаев.

Он отметил, что в основных водохранилищах вместо 20,5 млрд кубометров наблюдается очень низкий уровень воды — всего 10,5 млрд кубометров, из которых 8,6 млрд кубометров — мертвый объем. И сейчас краткосрочная цель заключается в доведении объема воды в основных водохранилищах до более высокого уровня в сравнении с прошлыми тремя годами, а затем довести объем воды до уровня минимума 2016 года. Кроме того, будет уделено внимание вопросам по оценке и использованию водных ресурсов Карабаха.

Руководитель экологической организации «Рузгар» Ислам Мустафаев рассказал #, что в 2003 году в испанском городе Сарагоса проходила конференция стран по водной безопасности, на которой он также принимал участие. На ней среди участников была распространена книга армянского автора «Водный фактор в разрешении нагорно-карабахской проблемы».

«В книге говорилось о том, что Азербайджан жалуется на отсутствие у него чистой воды, 70% воды поступает из трансграничных рек, протекающих по территории Армении, Грузии, России. Автор призывал решить нагорно-карабахский вопрос в пользу Армении, и тогда из Карабаха будут давать нам чистую воду. Его фантазиям, конечно, не суждено было сбыться. Мы получили контроль над нашими землями и находящимися там водными ресурсами. Но, хотя водных ресурсов в Карабахе немало, это не означает, что благодаря ей удастся решить проблему нехватки воды в стране. Хорошо, если карабахских водных ресурсов хватит для этой зоны и близлежащих районов. Но если нормально управлять водными ресурсами в Карабахе, там проблем с водой не будет», – отметил эксперт.

По его словам, некоторые предприниматели, купившие землю в Карабахе, планируют пробурить артезианские скважины для орошения. Там немало подземных вод, но, как говорит Мустафаев, надо также исследовать, как их использование повлияет на окружающую среду.

«В целом, проблема воды в стране стоит остро. В 2000-х годах в рамках проекта USAID нашей организацией была составлена книга, в которой мы предупреждали, что скоро начнутся cложности с водой. В основном, проблемы с водой у нас связаны из-за отсутствия ирригационных систем. В каналах теряется до 50% воды. Этой водой можно было бы оросить огромную территорию. Потери воды приводят к снижению качества почвы. В связи с климатическими изменениями проблема нехватки воды будет ощущаться еще более резко. Снижение потерь воды – задача №1» — сказал эколог.

Председатель центра исследований экономического развития Нариман Агаев напомнил предупреждение покойного президента Турции Тургута Озала, который говорил, что в перспективе будут водные войны, а не нефтяные. И как сейчас по трубопроводам поступает нефть, так по ним когда-нибудь будет идти вода.

«В Азербайджане самые маленькие запасы воды среди стран Южного Кавказа. Что нам нужно сделать, чтобы улучшить ситуацию с водоснабжением, так это построить новые водохранилища. Стоит построить водохранилища объемом не менее 50 миллионов кубометров, чтобы не сильно зависеть от обмеления Куры или Аракса. В данном случае речь идет о воде для хозяйственных нужд. По поводу же питьевой воды скажу следующее: мы не умеем ее накапливать и хранить. В столице есть около 30 подземных бетонированных водохранилищ, но в других крупных городах ничего такого нет. А в них есть необходимость» –подчеркнул он.

Сейчас многие специалисты возлагают надежды на водные ресурсы Карабаха, и, по словам Агаева, они имеют под собой основания. Но все зависит от того, как мы будем их использовать.

Сейчас там только Суговушанское водохранилище, но этого недостаточно. Нужно смотреть на потребности региона.

По словам эксперта, важно продумать вопросы экономии воды, ведь у нас нет отдельной линии технической воды, потому даже для мойки машин в дело идет питьевая вода.

«Мы не научились использовать канализационные воды. Для этого нужна современная технология очистки. Ежедневно страна теряет более 100 тысяч кубометров воды, выбрасывая их в Каспий. А могли бы их нормально очистить и повторно использовать, в частности для орошения. К сожалению, столько лет обо всем этом говорится, но дальше разговоров дело не идет. Почему? Потому что чиновники думают о прибылях, а не об экологии. Согласно моим наблюдениям, нужно 5-10 лет, чтобы идею начали реализовывать. Процесс идет очень медленно. Если это будет вопрос национальной безопасности, то в этом случае вмешаются высшие органы власти, в том числе президент. Инициатива, – уверен эксперт, – должна идти со стороны общественности и быть доведена до высшего руководства. Только в этом случае можно надеяться на то, что дело пойдет быстрее».