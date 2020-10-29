Во время пребывания в Тертере дипломатов армяне обстреляли город

Во время совместной поездки в Тертер руководителей дипломатического корпуса, послов, военных атташе и представителей международных организаций вместе с государственными официальными лицами, вооруженные силы Армении намеренно начали обстрел в этом направлении, в очередной раз грубо нарушив режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем этот шаг Армении и расцениваем это как акт агрессии в отношении международной общественности», — говорится в информации.