Во время пребывания в Тертере дипломатов армяне обстреляли город

Во время совместной поездки в Тертер руководителей дипломатического корпуса, послов, военных атташе и представителей международных организаций вместе с государственными официальными лицами, вооруженные силы Армении намеренно начали обстрел в этом направлении, в очередной раз грубо нарушив режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

«Мы решительно осуждаем этот шаг Армении и расцениваем это как акт агрессии в отношении международной общественности», — говорится в информации.

| 2020-10-29T15:32:27+04:00 29 октября 2020, 16:25|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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