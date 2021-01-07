Во Франции продлят режим комендантского часа из-за COVID-19

По словам Кастекса, санитарная ситуация во Франции остается сложной. В среднем за сутки регистрируются более 15 тысяч заболевших. В больницах находятся более 25 тысяч заболевших COVID-19, из них свыше 2,6 тысяч – в реанимации. Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, подчеркнул глава французского правительства.