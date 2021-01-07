Во Франции продлят режим комендантского часа из-за COVID-19

Режим комендантского часа во Франции, введенный на фоне второй волны эпидемии коронавируса, будет продлен до 20 января, учреждения культуры, горнолыжные подъемники, рестораны будут оставаться закрытыми, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции в четверг, передает РИА Новости.
Комендантский час с 20.00 до 06.00 действует во Франции с 15 декабря. В 15 департаментов – с самой сложной санитарной ситуацией — время действия комендантского часа было расширено.
По словам Кастекса, санитарная ситуация во Франции остается сложной. В среднем за сутки регистрируются более 15 тысяч заболевших. В больницах находятся более 25 тысяч заболевших COVID-19, из них свыше 2,6 тысяч – в реанимации. Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой, подчеркнул глава французского правительства.
«До 20 января мы продлеваем режим комендантского часа», — заявил глава кабмина Франции.
Он отметил, что учреждения культуры, в том числе музеи, театры, кинотеатры, пока будут оставаться закрытыми во Франции до конца января. Он добавил, что ситуация будет вновь оцениваться 20 января.