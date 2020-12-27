Во Франции могут вновь ввести карантин в случае ухудшения ситуации с COVID-19

Власти Франции не исключают введения третьего режима самоизоляции в случае ухудшения эпидемической ситуации в стране. Об этом заявил в воскресенье глава Минздрава республики Оливье Веран в интервью газете Le Journal du Dimanche.

«Мы не исключаем введения мер, которые могут быть необходимы для защиты населения от коронавируса», — сказал он. «Это не означает, что решение принято, но мы наблюдаем за развитием ситуации каждый час», — заявил министр.

Веран отметил, что «в среднем во Франции выявляется порядка 15 тыс. случаев заражения коронавирусом в день, в то время как ранее речь шла о снижении этого показателя до 11 тыс.». «Цель снизить число случаев инфицирования до 5 тыс. в день отодвигается», — подчеркнул он. «Нагрузка на систему здравоохранения остается высокой — ежедневно в госпитали попадают около 1,5 тыс. человек. Мы готовы принять необходимые меры в случае ухудшения обстановки», — сказал министр.

По его словам, особую тревогу вызывает ситуация, сложившаяся в регионах Гранд-Эст, Бургундия — Франш-Конте и в департаменте Приморские Альпы, в том числе в Ницце. «В этих областях наблюдается рост заболеваемости среди пожилых людей», — указал Веран.(ТАСС)