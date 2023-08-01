Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы о применении закона Азербайджанской Республики от 6 июля 2023 года № 938-VIQD «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях», применении закона Азербайджанской Республики от 29 декабря 2015 года № 96-VQ «Об утверждении Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики» от 15 февраля 2016 года № 795, «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях» от 23 февраля 2017 года N 1256, «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы по делам об административных правонарушениях, рассматриваемым районными (городскими) судами» от 3 мая 2017 года № 1361.

Указом главы государства это отражено в законе «О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях Азербайджанской Республики».