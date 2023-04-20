Сообщение о всплытии американской подводной лодки (ПЛ) USS Florida из-за действий иранской ПЛ Fateh не соответствует действительности.

Как передает # со ссылкой на lenta.ru, сообщение иранского государственного информационного агентства Tasnim опровергли представители Пятого флота ВМС США в Twitter.

«Заявление Ирана абсолютно ложно. Никакая американская подводная лодка в последнее время не проходила через Ормузский пролив. Это заявление — очередная иранская дезинформация, которая дестабилизирует ситуацию в регионе», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее командующий иранскими ВМС вице-адмирал Шахрам Ирани заявил, что иранская ПЛ Fateh обнаружила подлодку USS Florida и заставила ее всплыть и покинуть воды Ормузского пролива с сопровождением.