ВМС Колумбии сообщили, что катера, обнаруженные в Венесуэле, были унесены течением

Три катера, принадлежащие ВМС Колумбии и обнаруженные на территории Венесуэлы, были унесены течением с колумбийской территории. Об этом в субботу сообщили представители военного флота Колумбии.

«Три катера ВМС Колумбии, находившиеся на посту у реки Мета в департаменте Вичада, недалеко от колумбийско-венесуэльской границы, <…> были унесены течением сегодня (9 мая — прим. ТАСС) на рассвете», — говорится в документе, который опубликован на сайте ВМС.

Отмечается, что колумбийцы уже связались со своими венесуэльскими коллегами, чтобы прояснить ситуацию с катерами. «ВМС Венесуэлы подтвердили, что нашли катера. Они будут переданы ВМС Колумбии, как только будет получено разрешение высшего командования», — подчеркивается в заявлении.

Ранее национальные вооруженные силы Венесуэлы обнаружили на территории страны три брошенных катера, принадлежащие ВМС Колумбии, с оружием на борту.