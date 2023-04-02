Венно-морские силы Ирана заявили, что американский самолет-разведчик компании Lockheed Martin нарушил воздушные границы Ирана в районе Оманского залива. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на отдел связей с общественностью иранские ВМС.

«Несколько минут назад ВМС Ирана пресекли несанкционированное вхождение самолета EP-3E… ВМС США в воздушное пространство страны, направив ему предупреждение после пересечения им (воздушных) границ Ирана в районе Оманского залива», — сказано в сообщении.

По информации издания, самолет покинул воздушное пространство Ирана, когда получил предупреждение.