ВМФ Великобритании направит в Черное море два корабля

Лондон направит в Черное море два корабля королевского военно-морского флота на фоне роста напряженности на востоке Украины. Об этом в воскресенье, 18 апреля, пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники во флоте.

По ее данным, речь идет об эскадренном миноносце типа 45 с управляемым ракетным оружием и противолодочном фрегате типа 23. Оба корабля входят в оперативно-тактическую группу в Средиземном море. По сведениям газеты, они будут направлены в Черное море по проливу Босфор в мае.

Переброска призвана продемонстрировать солидарность с Киевом на фоне решения президента США Джозефа Байдена отменить проход двух кораблей ВМС США в Черное море, указывает издание. (DW)

| 2021-04-18T11:06:59+04:00 18 апреля 2021, 12:31|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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