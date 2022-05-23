Что влияет на поведение человека? Луна, знак зодиака, солнечные бури, несварение желудка или само общество.

В последнее время я все чаще обращаю внимание на новости о суицидах. Или их просто стало больше? Еще больше новостей о том, что кто-то, выясняя отношения, убил или покалечил своего оппонента. При этом возрастная планка все ниже и ниже. Сюда же могу добавить некую инфантильность молодежи, которая не может устроиться на работу, и сочувствие их родных. Для них нормально – сидя на шее родителей жаловаться, что нет работы, что их не ценят, что государство виновато и обязано.… До общей кучи, могу добавить большую часть нашего сельского населения, которое хочет жить как в городе. Но вместо того, чтоб приблизить свои условия к городским, просто уезжает в Гянджу, Баку или Сумгаит, и там приближает городские условия к сельским. Наверное, читателю интересно, что за каша получилась у меня? Почему я свалил все в одну кучу?

Дело в том, что всех упомянутых мной связывает одно – они поступают так, как им продиктовало общество. Т.е. яэто модель поведения или выход из создавшейся ситуации, которым их обучило общество. Странное утверждение? Возникает вопрос — ведь никто специально не проводил с ними занятий или никто им не внушал специально мысли о суициде или не призывал их быть бездельниками. Да нет, и призывали, и обучали. Есть такая социально-когнитивная теория, которая была разработана американским психологом Альбертом Бандурой.

Она основывается на положении, что на поведение индивидуума влияют социальные взаимодействия, опыт других людей, а также масс-медиа. Проще говоря – в определенной ситуации поступаешь так, как поступают окружающие тебя люди или, и это даже больше воздействует, как герои книг, комиксов и сериалов.

Мы, как и все разумные существа, как любое млекопитающее (может это покажется странным), учимся на примерах. Откуда у нас столько курящих? Ведь даже на пачках с сигаретами пишут о вреде курения. К тому же я не видел еще ни одного отца или мать, которые говорили бы своим детям: «А ты знаешь, какое приятное и увлекательно дело — курение». А курящих все больше. Тут есть маленький секрет, о котором знают многие – если в семье отец не курит, вряд ли сын станет курить. Волчица не объясняет волчатам, сидя у себя в логове, как надо охотиться. Стая просто берет их с собой на охоту, и они повторяют все за ней. Точно так же наши дети и молодежь повторяют все за нами. Но в наше время в воспитание все больше вмешивается еще и литература, телевидение и социальные сети. А как у нас обстоят дела с этим? Да не очень. Читают мало. Еще меньше пропагандируется чтение. А еще меньше интересных и нужных книг на азербайджанском языке. В интернете на первое место вышел TikTok, что так же влияет на поведенческий мотив. А то, что там размещают, вряд может положительно повлиять на воспитание адекватной личности. Ну а наше телевидение, которое вроде много критикуют, особенно в последнее время – это отдельная «песня». Если смотреть сериалы, которые демонстрируются по нашим каналам, то мы попадаем в некий фантазийный мир, где все ненавидят всех, и даже члены одной семьи стараются подложить свинью друг другу. К удивлению, там нет сцен, где поощрялось бы уважение младших к старшим, мужчин к женщинам, любовь к детям. Нет положительных героев, которые работали бы над собой, трудились бы честно, проявляли бы отвагу и самопожертвование в трудной ситуации. В общем, нет положительных примеров. Наоборот – если рядом удачливый человек, то надо его уничтожить, сделать максимально невыносимой его жизнь. И все преступления как бы сходят с рук. Предлагается готовый поведенческий мотив – если у тебя не идут дела, у тебя два выхода – либо в петлю, либо надо сделать невыносимой жизнь твоих более удачливых соседей, родственников или друзей. А то, что у тебя не складывается жизнь, ну что делать – виноваты окружающие.

А передачи на телевидении. Собирается аудитория, во главе которой заседает ведущий. Именно заседает, играя некоего прокурора и судью одновременно. Вначале в студию приглашают настоящих или может не совсем, подозрительных страдальцев. Затем начинается разбор, обвинение и вердикт. Кто им дал это право? Почему они присвоили себе функции государственных органов? В нашем государстве действуют и социальные службы, и правовые органы. Если ты за кого-то переживаешь, возьми его за руку и отведи в соответствующий орган. А ведь зритель начинает думать, что все вопросы нужно решать именно так, а не как прописано законом. Так как о правовой стороне он просто забывает.

Нам сейчас, как чистый воздух астматику, нужны другие фильмы и передачи. Наше общество нуждается в просветительских передачах. Они были и есть. Но они как вкрапление золотых крупинок в пустую породу. Последнее время появились умные, познавательные передачи на ITV. Надеюсь, что этот положительный пример будет развиваться и охватит другие наши каналы.

Иначе, боюсь, что наша реальная жизнь, благодаря усилиям нашего телевидения станет все ближе к этой фантазийной жизни.

Фуад Расулов, Специально для Зеркало