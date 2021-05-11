Властям Азербайджана пора выдворить армянских священников из Худавенга

Общеизвестна роль армянского духовенства в разжигании нагорно-карабахского конфликта. Оно всецело поддерживало территориальные претензии Армении к Азербайджану. Армянские священники даже с оружием в руках принимали активное участие в оккупации азербайджанских территорий и убийствах мирных азербайджанцев. Теперь после завершения 44-дневной Отечественной войны армянское духовенство продолжает настраивать паству против Азербайджана. В этом можно наглядно удостовериться из слов епископа Вртанеса Абрамяна.

Так, в беседе с «Sputnik Армения» Абрамян отметил, что азербайджанская сторона периодически находит какие-то причины, чтобы запретить въезд паломников в расположенный на территории Кяльбаджарского района монастыря Худавенг (армянское название Дадиванк).

«Каждое воскресенье мы ждем сюрпризов от азербайджанцев. В ходе официальных встреч я несколько раз объяснял азербайджанцам, что у нас много храмов и церквей с подобным статусом. Даже привел в пример Иерусалим, объяснил, что хоть это и земля израильтян, но у Армянской Апостольской церкви там свои полномочия. То есть, армянские храмы сохраняются и действуют по нашим монастырским законам», — отмечает он.

Для начала Абрамяну следует напомнить, что удины считают монастырь Худавенг своим культурно-историческим наследием. К тому же часть армянских историков и писателей отмечают в своих трудах, что по своему архитектурному стилю, в особенности кирпичным куполам, Худавенг в большей степени отражает культурное наследие Кавказской Албании. До начала XIX века все монастыри в Карабахе находились в ведении Албанской апостольской автокефальной церкви. На этой территории практически никогда не жили армяне. К примеру, на территории нынешнего Кяльбаджарского района Азербайджана согласно переписи населения в 1939 году проживало всего лишь 77 армян, а к 1979 году их стало 49 человек.

В 2001 году распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 132 монастырь Худавенг был включён в список охраняемых государством объектов в качестве архитектурного памятника мирового значения.

После того как Кяльбаджарский район возвратили Азербайджану в ноябре 2020 года монастырь был взят под охрану российских миротворцев. Армянским монахам власти Азербайджана разрешили остаться в монастыре. А представители удинской общины Азербайджана неоднократно посещали монастырь и проводили там религиозные церемонии. Иными словами, монастырь Худавенг принадлежит удинской общине, а не армянской церкви.

Абрамян также выдвигает претензии к Азербайджану, что азербайджанские солдаты якобы создают бытовые препоны для паломников, посещающих монастырь: то запрещают, ссылаясь на пандемию, то находят неточности в списках паломников. Разве что-то в этом есть незаконного? Армянские священники находятся в албанском монастыре, расположенном на территории Азербайджана. Пандемию COVID-19 никто не отменял и списки паломников из Армении должны предоставляться с соблюдением всех точностей, так как они ступают на азербайджанскую землю.

Отметим, что в монастыре постоянно живут шесть армянских священнослужителей – три дьякона и три иеромонаха. Электричество в храме обеспечивает генератор, каждое воскресенье священнослужителям доставляют продукты. Раз в месяц каждый из них уходит домой на семь дней. Епископ Абрамян уверяет, что пребывающие в монастыре священнослужители чувствуют себя отлично и постоянно находятся с ним на связи.

Из слов Абрамяна складывается ощущение, что монастырь является собственностью армянской григорианской церкви и поэтому духовенство вправе находится там. Видимо, нахождение вблизи монастыря российских миротворцев придает смелости Абрамяну, в словах которого чувствуется открытый призыв к неподчинению азербайджанским законам. Полагаем, что настал момент для выяснения статуса Худавенга, который армянское духовенство считает своей собственностью и обвиняет Азербайджан в недопуске туда паломников из Армении. Слова Абрамяна лишний раз доказывают это. Поэтому власти Азербайджана уже должны поставить вопрос о выдворении армянских священников из удинского монастыря.