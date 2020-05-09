Власти Венесуэлы выдали ордеры на арест организаторов попытки вторжения

США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег.

Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному обороту наркотиков со стороны правительства Венесуэлы. Мадуро отверг обвинения США в наркоторговле, подчеркнув, что Каракас удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет (ria.ru)