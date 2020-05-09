Власти Венесуэлы выдали ордеры на арест организаторов попытки вторжения

Генпрокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест предполагаемых участников провалившегося морского вторжения, в международный розыск объявлены глава ЧВК Silvercorp Джордар Гудро, оппозиционный депутат из команды Хуана Гуаидо Хуан Хосе Рендон и политконсультант из Майами Серхио Вергара, обвиняемые в организации нападения.
О выдаче ордеров без уточнения имен заявил в эфире TVV Noticias генпрокурор Тарек Уильям Сааб. Он добавил, что в отношении троих предполагаемых организаторов нападения, включая гражданина США Гудро, были выданы международные ордеры на арест, поскольку они находятся за пределами страны.
Ранее министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире канала VTV раскрыл детали соглашения венесуэльского оппозиционера Хуана Гуаидо с ЧВК Silvercorp. Документ предусматривает, что боевики с территории Венесуэлы более 400 дней и имеют разрешение на уничтожение зданий, включая правительственные, а общая сумма контракта составляет 212,9 миллиона долларов США.
В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Мадуро заявил, что целью было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдало Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты. Власти страны задержали за участие в нападении 31 человека.
Задержанным американцам из ЧВК Silvercorp предъявят обвинения в терроризме, заговоре и незаконном обороте боевого оружия. Гражданам Венесуэлы помимо терроризма, вменяют сговор с иностранным правительством, измену и бунт.
США с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег.
Первого апреля американские военные, а также подразделения Береговой охраны и Управления по борьбе с наркотиками США начали крупномасштабную антинаркотическую операцию в Карибском бассейне, одной из целей которой в Вашингтоне назвали противодействие незаконному обороту наркотиков со стороны правительства Венесуэлы. Мадуро отверг обвинения США в наркоторговле, подчеркнув, что Каракас удерживает рекорд по борьбе с незаконным оборотом наркотиков уже 15 лет (ria.ru)