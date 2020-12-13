Власти Украины назвали условие досрочного введения локдауна

Карантин в Украине могут ввести раньше запланированных сроков при росте темпов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, заявил министр украинского кабмина Олег Немчинов. Об этом сообщает «Украина 24».

«Сейчас мы говорим о цифре 32 – 35 тысяч больных за день», – пояснил Немчинов.

При этом он добавил, что важно учитывать вопросы обеспечения коек кислородом и число вовлеченных в борьбу с COVID-19 больниц.

Ранее сообщалось, что власти Украины намерены ввести локдаун с 8 по 24 января 2021 года из-за опасности распространения новой коронавирусной инфекции.