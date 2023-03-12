Бюджет Украины на 2023 год хотят пересмотреть, увеличив военные расходы на 500 млрд гривен (13,6 млрд долларов).

О планах украинских властей сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Бюджет 2023 года планируется изменить. Будут увеличены военные расходы на более чем полтриллиона гривен. Да, это не ошибка, увеличение на 500+ млрд гривен», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Напомним, что США и другие западные страны активно помогают Украине финансами и оружием с начала войны. Согласно данным, США за год потратили на помощь Украине 77,5 млрд долларов.(ura.news)