Россияне покинули город Славутич Киевской области. Над городом вновь подняли сине-желтый флаг. Об этом сообщил мэр Славутича Юрий Фомичев, передает УНИАН.

По его словам, информация о якобы сотрудничестве Славутича с росиянами и просьбах о гуманитарной помощи является фейком.

«Никакого сотрудничества… мы не ведем. Они выполнили свою работу, которую хотели сделать… В городе сейчас их нет. Мы самостоятельно решаем все свои проблемы. Нам не нужна ничья гуманитарная помощь, нам всего хватает», — заявил Фомичев.