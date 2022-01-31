Власти Мали после критики Парижа в адрес переходного правительства дали послу Франции 72 часа на то, чтобы покинуть страну, говорится в коммюнике малийского правительства.

«Правительство Республики Мали сообщает о том, что 31 января 2022 года посол Франции в Бамако Жоэль Мейер был вызван в МИД, где его уведомили о том, что правительство дает ему 72 часа на то, чтобы покинуть страну», — говорится в заявлении правительства Мали, опубликованного в Facebook.

Отмечается, что такое решение вызвано «враждебными и возмутительными» высказываниями главы МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана, которые затем повторили и другие представители французских властей.