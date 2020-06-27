Власти Ливии заявили о доставке оружия и наемников российскими самолетами в Сирт

Военно-транспортные самолеты российского производства перебрасывает в стратегически важный ливийский город Сирт на побережье Средиземного моря боевиков, оружие и боеприпасы.

По данным командования правительственных сил Ливии, на авиабазе «Аль-Гирдабие» в районе города Сирт совершили посадку не менее 11 самолетов типа «АН» и «ИЛ».

Согласно информации «Анадолу», ливийские СМИ приводят слова представителя штаба Правительства национального согласия Ливии по операциям в Сирте и Эль-Джуфре, генерала Абдулхади Дираха, который сообщил о переброске в Сирт наемников из Сирии, а также шести комплексов «Панцирь».

Шестого июня в Триполи объявили о начале операции «Пути победы» по освобождению города Сирт, авиабазы «Джуфра» и прилегающих районов от незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара.

Между тем, Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) выразила глубокую обеспокоенность присутствием российских и других иностранных наемников на нефтяном месторождении «Эш-Шарара». Как указывается в заявлении корпорации, обнародованном в пятницу, 26 июня, озабоченность вызвана тем, что накануне вечером колонна автомобилей въехала на территорию месторождения и была проведена встреча с представителями Службы охраны нефтяных объектов.

«На ливийских месторождениях нам не нужны российские и другие иностранные наемники, цель которых — прекратить добычу нефти. Нам нужны патриотические, профессиональные и независимые силы безопасности, которые будут способствовать возобновлению нефтедобычи на благо всего ливийского народа, а доходы будут распределяться справедливо и прозрачно по всей Ливии», — приводятся в документе слова главы NOC Мустафы Саналлы.