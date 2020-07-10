Власти Калифорнии открыли антимонопольное расследование в отношении Google

Власти американского штата Калифорния открыли антимонопольное расследование в отношении компании Google. Об этом в четверг со ссылкой на источники сообщила газета Politico.

По ее данным, следственные мероприятия не имеют отношения к расследованию, запущенному в отношении Google в сентябре 2019 года комиссией из прокуроров 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико. К этой инициативе Калифорния, а также штат Алабама, так и не присоединились.

Как пишет Politico, пока неясно, какие именно аспекты деятельности корпорации вызвали подозрения у калифорнийских властей.(ТАСС)