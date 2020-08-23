Власти Ирана рассказали о расследовании крушения украинского Boeing

Бортовые самописцы записывали разговоры экипажа украинского самолета, сбитого в Иране, после взрыва первой ракеты, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.

Он прокомментировал состоявшуюся во Франции в июле расшифровку бортовых самописцев украинского самолета, заявив, что она прошла в соответствии с международными стандартами, присутствовали представители США как страны — производителя самолета, Украины, которой принадлежало воздушное судно, Франции, предоставившей услуги, и Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Технических проблем при расшифровке не возникло.

По его словам, экипаж до последнего момента контролировал самолет, а по переговорам внутри кабины можно судить, что двигатели лайнера работали.

«Речевой самописец записывал еще 19 секунд после взрыва первой ракеты», — сказал чиновник, слова которого приводятся в релизе организации.