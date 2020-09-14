Власти Греции планируют запретить предметы из одноразового пластика

Правительство Греции предложило постепенно отказаться от использования одноразовых пластиковых предметов, сообщает «ЕвроПульс».

С 1 января следующего года все госпредприятия не смогут пополнять запасы, например, одноразовых пластиковых стаканчиков для офисного кафетерия. А с 3 июля одноразовую пластиковую посуду нельзя будет купить в магазинах.

Эти ограничения вводятся во всех странах Евросоюза в соответствии с принятой в прошлом году директивой по борьбе с этим материалом. Согласно ей, в европейских магазинах больше не будут продаваться 10 видов одноразовых изделий из него.