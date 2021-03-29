Власти Египта назвали причину инцидента с блокировкой Суэцкого канала

Советник египетского президента по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш назвал причину инцидента с судном-контейнеровозом Ever Given, который ранее заблокировал Суэцкий канал. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он исключил, что причиной случившегося могла стать диверсия на этом корабле. «Нет, нет, совершенно», — заявил Мамиш, отвечая на вопрос о возможности диверсии на судне, которая привела к изменению его курса.

По его словам, причиной произошедшего стали ветра и плохие погодные условия.

Ранее представитель египетских властей заявил, что ответственность за инцидент с блокировкой Суэцкого канала лежит на капитане Ever Given.