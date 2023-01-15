Власти Британии официально заявили о поставке танков Challenger 2 для вооруженных сил Украины, сообщается на сайте правительства Великобритании.

В частности, в Украину будут поставлены 14 британских танков. Четыре танка Challenger 2 будут доставлены в Восточную Европу сначала, а затем Британия планирует передать Украине еще десять танков.

Challenger 2 — основной боевой танк Великобритании, стоящий также на вооружении Омана. Он является глубокой модернизацией первой модели Challenger, танка 80-х годов. Был в производстве с 1993 до 2009 года, когда минобороны Британии перестало заказывать новые бронемашины.

Британский танк вооружен нарезной 120-мм пушкой, что отличает британскую бронемашину от других танков альянса НАТО — это означает, что боеприпасы от других западных танков, которые могут быть поставлены Украине, не будут подходить к британским танкам. (Газета.Ру)