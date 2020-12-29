«Власти Азербайджана дважды подумают, прежде чем обратятся к российским гигантам…»

В подписанном заявлении от 10 ноября существует пункт о разблокировке всех ограничений, что означает открытие экономики для всего региона. Однако с учетом того, что Азербайджану придется отстраивать весь регион практически c нуля, на это потребуются огромные средства.

Россия является одним из выгодополучателей в данном процессе, так как она ввела свою миротворческую миссию, а также создала там гуманитарный центр, который занимается решением проблем на местах. О том, будет ли Россия участвовать в строительных работах и инвестировать в освобожденные территории, а также о том, как санкции США будут влиять на экономику России, рассказал #, экономист, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Урегулирование карабахского конфликта может открыть новые возможности для экономической кооперации в регионе. Что дает урегулирование конфликта с экономической точки зрения России?

— Теоретически возможно привлечение крупных государственных компаний России для восстановления пострадавших в результате конфликта районов Азербайджана. «Газпром» мог бы оказать содействие в строительстве газораспределительной инфраструктуры, ПАО «Россети» обладает опытом и специалистами для строительства сетей передачи электроэнергии, а «Ростелеком» мог бы за несколько месяцев построить инфраструктуру, обеспечивающую проводную и мобильную связь на всей территории.

Можно найти области приложения усилий и других крупнейших российских госкорпораций – Русгидро, ИнтерРАО, ведущих российских банков развития. Но это слишком крупные игроки, их приход может повлиять на баланс сил в региональной экономике, Поэтому, власти Азербайджана дважды подумают, прежде чем обратятся к российским гигантам за услугами по восстановлению освобожденных районов.

— В условиях, когда сейчас США будут вводить новые экономические санкции против России, насколько существенно это будет влиять на развитие всех этих проектов?

— Возможные экономические санкции США, которые ожидаются вслед за приходом к власти Джо Байдена и его команды, негативно повлияют на российскую экономику. Они будут сдерживать рост ее экономики, вынудят заимствовать денежные средства под завышенные по сравнению со стандартными для мирового финансового рынка проценты. Кремль также будет вынужден расходовать гигантские средства на программы по импортозамещению продукции, на поставки которой в России существуют запреты.

При этом, начиная с 2015 года вновь вводимые санкции затрагивают, прежде всего, отдельных политиков (персональные санкции), а также отдельные предприятия (точечные санкции в отношении высокотехнологического и энергетического бизнеса). Макроэкономический эффект для России от таких действий невелик и зачастую просто отсутствует. Негативное воздействие нынешних весьма ограниченных санкций может проявиться в долгосрочной перспективе, поскольку они приведут к отставанию России в разработке и производстве новейшей промышленной продукции, включая программные продукты и связь пятого поколения.

Санкции США и Евросоюза окажут негативное воздействие на участие России в международных проектах, в том числе на Южном Кавказе. Уже сегодня многие компании Европы и США отказываются от кооперации с российским бизнесом из-за опасения попасть под санкции регулирующих структур правительства США. Реакцией России в этой ситуации становится развитие торгово-экономических связей с Китаем, а также углубление экономической интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому можно прогнозировать развитие экономических связей России и Армении как союзников по ЕАЭС. А вот перспективы сотрудничества с Азербайджаном будут во многом определяться международной ситуацией и масштабами вмешательства США в дела региона, в том числе в рамках нарастающего конфликта Вашингтона и Анкары.

— Россельхознадзор в эти дни запретил поставки азербайджанских томатов и яблок. В Баку расценили это как политическое давление. В чем настоящая причина на ваш взгляд?

-Анализ официальной информации Россельхознадзора как федерального органа исполнительной власти, ответственного за контроль качества поступающей на российский рынок импортной продукции, пока не дает оснований подозревать Россию в оказании экономического давления на Азербайджан. Что такое «российское экономическое давление» можно поинтересоваться у Польши – ее яблоки и свинина не могут гарантированно попасть на российский рынок с момента обострения двухсторонних отношений летом 2014 года. А защитные меры России против азербайджанских томатов и яблок были вызваны понятными причинами (обнаружения в местной продукции южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки), предмет беспокойства России был известен уже много месяцев и едва ли стал сюрпризом для компетентных органов в Баку. Российский запрет продлился примерно одну неделю (а не шесть с половиной лет, как в случае Польши), и впоследствии в отношении большинства предприятий был прекращен.