Президент Украины Владимир Зеленский направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

«Высоко оцениваю постоянную поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также помощь, оказанную украинскому народу в условиях войны с Россией. Мы надеемся на расширение такой поддержки. Уверен, что совместными усилиями мы можем в максимальной степени реализовать имеющийся потенциал двусторонних отношений и еще более упрочить украинско-азербайджанское сотрудничество во имя безопасности и стабильности в Черноморско-Каспийском регионе», — далее отмечено в послании Зеленского Алиеву.

24 декабря Ильхаму Алиеву исполняется 61 год.

Информацию об этом распространила пресс-служба Президента.