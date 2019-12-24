Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин во вторник провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Владимир Путин 24 декабря позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил президента Азербайджана с днем рождения», — отмечается в сообщении.

Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил признательность Владимиру Путину за поздравление и оказанное внимание.

«Лидеры двух стран выразили уверенность в дальнейшем углублении и расширении отношений, основанных на стратегическом партнерстве. Президенты Алиев и Путин отметили важность совместных проектов между двумя странами, подчеркнули, что ввод в строй сегодня нового автомобильного моста через реку Самур внесет вклад в дело углубления широкомасштабного сотрудничества», — отмечается в информации.