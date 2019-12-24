Владимир Путин позвонил Ильхаму Алиеву

Президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин во вторник провели телефонный разговор.

Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

«Владимир Путин 24 декабря позвонил Ильхаму Алиеву и поздравил президента Азербайджана с днем рождения», — отмечается в сообщении.

Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил признательность Владимиру Путину за поздравление и оказанное внимание.

«Лидеры двух стран выразили уверенность в дальнейшем углублении и расширении отношений, основанных на стратегическом партнерстве. Президенты Алиев и Путин отметили важность совместных проектов между двумя странами, подчеркнули, что ввод в строй сегодня нового автомобильного моста через реку Самур внесет вклад в дело углубления широкомасштабного сотрудничества», — отмечается в информации.

| 2019-12-24T13:08:41+00:00 24 декабря 2019, 13:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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