Владимир Путин поздравил Ильхама Алиева

24 декабря Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности во имя развития Азербайджанского государства и процветания нашего народа, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за оказанное внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было отмечено успешное развитие наших основанных на стратегическом партнерстве дружественных отношений во всех сферах, выражена уверенность в дальнейшем расширении и укреплении сотрудничества.

| 2020-12-24T13:59:08+04:00 24 декабря 2020, 14:01|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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