Владимир Познер спешно покинул Грузию

Популярный российский журналист Владимир Познер пока не настроен обсуждать свой визит в Тбилиси, который завершился раньше запланированного из-за акций протеста.

Визит Познера в Тбилиси сопровождался акциями протеста. Члены оппозиции и активисты требовали уточнить, не нарушил ли Познер закон об оккупации, приехав в Грузию. Жители грузинской столицы посчитали визит Познера неуместным после сделанного им ранее заявления о том, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии».

Протестующие скандировали лозунг «Абхазия принадлежит и будет принадлежать Грузии» и потребовали, чтобы Познер и другие российские журналисты покинули страну.

Из-за случившегося Познер был вынужден переселиться в гостиницу «Румс», однако протесты продолжились и здесь.

Противники приезда российских журналистов закидали фасад здания яйцами.

«Я бы не хотел обсуждать вчерашнее, так что, по крайней мере, пока я ни с кем об этом не говорил. Я эту тему сейчас не обсуждаю», – сказал Познер в беседе со Sputnik Грузия.

Владимир Познер приехал в Тбилиси 31 марта, чтобы отметить свой день рождения – 1 апреля ему исполняется 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег. Он собирался покинуть Грузию 3 апреля, однако из-за резонанса был вынужден на рассвете 1 апреля покинуть страну.

И хоть это был третий по счету день рождения Познера в Тбилиси, такой «теплый прием» российскому журналисту устроили впервые.