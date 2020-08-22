Вице-спикер Адиль Алиев о свадебных чиновниках на даче Рамиза Мехтиева

«Глава государства в каждом выступлении в связи с пандемией коронавируса призывает каждого гражданина соблюдать правила строгого карантинного режима. Выступления и принятые меры направлены на предотвращение осложнений, вызванных коронавирусом», — написал на своей странице в Facebook вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев, сообщает haqqin.az.

Адиль Алиев подчеркнул, что предпринятые меры также показывают, какое внимание оказывают власти страны состоянию здоровья граждан.

«Суть в том, что чем раньше мы выберемся из этой беды, тем лучше. К сожалению, некоторые должностные лица не хотят соблюдать строгий режим карантина. Они выходят за рамки правил. Они преднамеренно нарушают эти правила. Они наводят тень на мероприятия по соблюдению карантинного режима. Таким образом они создают в обществе недоверие и неуверенность. Мы все должны соблюдать правила, чтобы ситуация не вышла из-под контроля», — заявил вице-спикер.

Отметим, что 18 августа в загородном доме в поселке Новханы состоялась свадьба внучки экс-главы Администрации президента, президента Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Рамиза Мехтиева. 21 августа в социальных сетях появилось видео этой свадьбы. На видео запечатлен ряд госчиновников и депутатов, включая депутата Сиявуша Новрузова и его супругу – омбудсмена Сабину Алиеву.