Вице-президента США Пенса перевезли в безопасное место, объявлен комендантский час

Вице-президент США Майк был перевезен из Капитолия в безопасное место, сообщил телеканалу NBC News член сената США, передает РИА Новости.
По его словам, Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли был доставлен в безопасное место.
Мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18.00 по местному времени из-за протестов в поддержку Трампа
Ранее конгресс США начал процедуру формального утверждения итогов прошедших в ноябре президентских выборов. Были высказаны первые возражения против утверждения итогов выборов и начато обсуждение. Группа сенаторов возразила против утверждения голосов выборщиков от штата Аризона. После этого председательствующий на общей сессии конгресса вице-президент Пенс объявил, что заседание прекращается, палаты конгресса отдельно обсудят возражения и проведут соответствующее голосование.