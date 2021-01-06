Вице-президента США Пенса перевезли в безопасное место, объявлен комендантский час

Вице-президент США Майк был перевезен из Капитолия в безопасное место, сообщил телеканалу NBC News член сената США, передает РИА Новости.

По его словам, Пенс вместе с сенатором Чаком Грессли был доставлен в безопасное место.

Мэр Вашингтона объявила комендантский час с 18.00 по местному времени из-за протестов в поддержку Трампа