Вице-президент США отказался отстранить Трампа от власти

Вице-президент США Майкл Пенс отказался во вторник отстранять американского лидера Дональда Трампа от власти, как от него требовали многие демократы. Соответствующее заявление содержится в распространенном Белым домом письме к спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), передает ТАСС.

Она призывала Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции страны, чтобы отстранить Трампа от власти. «Я не считаю, что такое развитие событий отвечает интересам нашей страны или соответствует нашей конституции», — пояснил свое решение вице-президент.