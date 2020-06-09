Вирус покаяния залетел в Ясамальский район

Глубокий стыд почувствовали жители двора в Ясамальском районе столицы, которые вчера закидывали полицейских мусором с балконов и выкрикивали им вслед оскорбления и ругательства, когда наутро в центре двора появился коленопреклоненный шеф районной полиции и в рупор громко просил прошения за агрессивные действия своих подчиненных.

Жители большого Г-образного многоэтажного дома с интересом выскочили на балконы и были несказанно удивлены действом, которое происходило в центре двора их ранее ничем не примечательного дома. Высокопоставленный полицейский начальник громко и слезно просил простить его подопечных за вчерашнее рукоприкладство и насилие в отношении одного из жителей дома, которого полицейские полуголого выволокли из дома и запихнули в автомобиль, да еще и не полицейский.

На миг жителям дома показалось, что они по мановению волшебной палочки оказались в свободной Америке, где полицейские чины крупных городов стоя на коленях всю последнюю неделю каялись в грехах своих подчиненных и просили прошения за их жестокость и превышение должностных полномочий.

Но оказалось, что это волшебное перерождение и перевоплощение происходит наяву и не где-то там за морями-океанами, а здесь и тут, в их стране. Неужели после залетного вируса их страну облюбовал и вирус самобичевания? Иного объяснения тому люди не находили. С самого момента инцидента они со страхом ждали вооруженную до зубов Немезиду со всем своим войском, и казалось им, что возмездие неизбежно. Однако, вместо карательной операции, осады двора и массовых арестов перед их взорами предстал смиренный начальник полиции, искренне кающийся за грехи своих сотрудников, признающий вину и просящий о прощении.

Жителям дома стало очень стыдно за тех своих соседей, которые повели себя недостойно, оскорбив стражей порядка во время несения ими службы, пусть несколько и злоупотребивших властью. Им теперь уже казалось, что их реакция на жестокие действия полиции были несоразмерными их деянию, и они сами теперь готовы были тоже каяться. Не могли они равнодушно смотреть свысока на стоящего уже какое-то время на коленях шефа провинившихся полицейских, и все, кто был дома, побежали вниз – кто прощать, а кто сам просить искупления. Очень скоро сами соседи нашли тех 11 человек, кто бросал мусор и выкрикивал непристойности в адрес полицейских. Взявши за шиворот, спустили их всех во двор, и для начала устроили им общественную порку, пристыдили их, поставили тоже на колени рядом с шефом и благословили того наказать виновных граждан по всей строгости закона. Он, конечно, отказывался принять такое жертвоприношение, и тогда люди запихнули проштрафившихся в машины и сами доставили в отделение. Однако, от приехавшего вместе с ними с понурой головой шефа полиции жители двора потребовали наказать и нарушивших закон полицейских, которые обязаны служить честно и праведно своему государству и народу, защищать жизни, здоровье, права и свободы граждан, охранять общественный порядок, обеспечивать общественную безопасность, но ни в коем случае не наносить вред людям.

И наказание придумали изощренное — как шефу, так и его сотрудникам, снарядив для ликбеза в отделение группу в составе юристов, правозащитников, грамотных сотрудников полиции из числа соседей. Чтобы они читали им лекции по субботам-воскресеньям, учили уму-разуму, общению с людьми, Уголовному Кодексу, да и рассказывали о прецедентах в мире, которые приводят к нежелательным последствиям. Чтобы подобное больше не повторилось. Ни в карантин, ни вообще никогда.