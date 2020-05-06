Вильям Гаджиев освобожден от должности главы ИВ Имишлинского района

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Вильяма Гаджиева от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района.

Согласно документу, Вильям Фархалы оглу Гаджиев освобожден от должности главы Исполнительной власти Имишлинского района.

Напомним, что 5 мая сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) провели операцию в здании Исполнительной власти Имишлинского района.

В.Гаджиев родился в 1957 году в городе Ханлар (ныне Гёйгель). Пост главы ИВ Имишлинского района он занимал с апреля 2012 года.

| 2020-05-06T20:00:04+00:00 6 мая 2020, 16:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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