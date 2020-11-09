Видеокадры из освобожденного от оккупации города Шуши View Larger Image Редакция| 2020-11-09T16:56:21+04:00 9 ноября 2020, 16:56| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Старая песня о главном: кому же принадлежит…Джаваншир Гулиев: «Когда я снова встречусь с Шушой...» 50 политических партий направили Президенту…Генпрокуратура подготовила видеоролики на шести… В рубрике Выборы закончились. Все только начинается Gallery Выборы закончились. Все только начинается 9 ноября 2020, 17:24 Абдулла Гюль поздравил Ильхама Алиева Gallery Абдулла Гюль поздравил Ильхама Алиева 9 ноября 2020, 16:52 Армяне ищут виноватых: следующим, наверное, будет Гондурас Gallery Армяне ищут виноватых: следующим, наверное, будет Гондурас 9 ноября 2020, 16:21 Ильхам Алиев: Сестра бывшего министра обороны Армении живет в Азербайджане Gallery Ильхам Алиев: Сестра бывшего министра обороны Армении живет в Азербайджане 9 ноября 2020, 15:36 Кадры уничтожения взятых в окружение сил противника — ВИДЕО Gallery Кадры уничтожения взятых в окружение сил противника — ВИДЕО 9 ноября 2020, 15:05